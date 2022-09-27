Гузь Андрей Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузь Андрей Данил.

Гузь Андрей Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гузь Андрей Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Калениковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.