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Коленко Фед. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коленко Фед. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, с. Филипово

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