Рогалев Ив. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогалев Ив. Вас.

Рогалев Ив. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рогалев Ив. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Огарков. Салофаново.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.