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Расторгуев Ив. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Расторгуев Ив. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Роговатовской

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