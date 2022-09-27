Ермолаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Алексей

Ермолаев Алексей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермолаев Алексей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Ст. Захар., с. Назимово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.