Кожухарь Макар. Демент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожухарь Макар. Демент.

Кожухарь Макар. Демент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожухарь Макар. Демент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Тишковская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.