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Бурайцев Андрей Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурайцев Андрей Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд, Саки

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