Мосесов Шамир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосесов Шамир Григорьевич

Мосесов Шамир Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мосесов Шамир Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Енгикендское, с. Казчала

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.