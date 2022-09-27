Хайретдинов Мухамет Хатим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайретдинов Мухамет Хатим

Хайретдинов Мухамет Хатим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хайретдинов Мухамет Хатим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, Маклаковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.