Стуно Степ. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтуно Степ. Петр.

Стуно Степ. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стуно Степ. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Елисаветградковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.