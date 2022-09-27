Крюков Никол. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Никол. Вас.

Крюков Никол. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крюков Никол. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Алапаевск., д. Зырянка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.