Маркин Егор Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркин Егор Митрофанов

Маркин Егор Митрофанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркин Егор Митрофанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Песковатка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.