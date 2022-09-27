Пивоваров Иос. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивоваров Иос. Прок.

Пивоваров Иос. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пивоваров Иос. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Сеньковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.