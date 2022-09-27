Москвитин Кондрат Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквитин Кондрат Семенов

Москвитин Кондрат Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москвитин Кондрат Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.