Никольский Семен Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикольский Семен Прок.

Никольский Семен Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никольский Семен Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Красовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.