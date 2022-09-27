Кац Шлема Хаскелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКац Шлема Хаскелев

Кац Шлема Хаскелев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кац Шлема Хаскелев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Бахмачевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.