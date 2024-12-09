Выгузов Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыгузов Ив. Никол.

Выгузов Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Выгузов Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Багарякск., д. Чупровой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.