Ласков Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛасков Степан Ефимович

Ласков Степан Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ласков Степан Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Поляковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.