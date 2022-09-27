Башмаков Дм. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашмаков Дм. Иван.

Башмаков Дм. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Башмаков Дм. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Магдалиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.