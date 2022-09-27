Куликов Максим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Максим Яковлевич

Куликов Максим Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куликов Максим Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.