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Просеков Аникий Антропов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Просеков Аникий Антропов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Мариинской

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