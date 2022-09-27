Мик Матв. Готлиб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМик Матв. Готлиб.

Мик Матв. Готлиб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мик Матв. Готлиб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, с. Березино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.