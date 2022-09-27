Приходько Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходько Иван Григорьев

Приходько Иван Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Приходько Иван Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Мало-Кирсановской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.