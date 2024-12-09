Краснов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Иван

Краснов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Станиловской, д. Марково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.