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Вочто Созонт

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вочто Созонт
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Коморовичской, д. Зори

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