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Ружников Федор Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ружников Федор Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельский

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