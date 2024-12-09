Кара Степ. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКара Степ. Дан.

Кара Степ. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кара Степ. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Романовской, Вячеславки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.