Софронов Федор Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофронов Федор Фед.

Софронов Федор Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Софронов Федор Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Афанасьевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.