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Деордица Василий Геор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деордица Василий Геор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, с. Ларчи

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