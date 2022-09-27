Рудович Альберт Венед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудович Альберт Венед.

Рудович Альберт Венед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рудович Альберт Венед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, Михайлов, д. Вежерники

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.