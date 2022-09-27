Рострепа Роман Автономов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРострепа Роман Автономов

Рострепа Роман Автономов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рострепа Роман Автономов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Красиловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.