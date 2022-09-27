Мацюк Ив. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацюк Ив. Никиф.

Мацюк Ив. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мацюк Ив. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Киевская губерния, Бердичевский уезд, Шумовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.