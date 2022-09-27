Кадетов Мирон Леон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадетов Мирон Леон.

Кадетов Мирон Леон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кадетов Мирон Леон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Речковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.