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Виноградов Андрей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виноградов Андрей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Крюковск., д. Голиц.

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