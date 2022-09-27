Лебедев Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Петр Иванов

Лебедев Петр Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Петр Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Владиславской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.