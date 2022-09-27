Сидоренко Иван Тар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Иван Тар.

Сидоренко Иван Тар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоренко Иван Тар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Машковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.