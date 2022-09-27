Тапарь Спирид. Триф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТапарь Спирид. Триф.

Тапарь Спирид. Триф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тапарь Спирид. Триф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, ком. Китай.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.