Тягунов Пав. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТягунов Пав. Як.

Тягунов Пав. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тягунов Пав. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верхне-Уфалейской

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.04.1915
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
04.08.1893
12.02.1915
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close