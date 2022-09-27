Панфилов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилов Павел Васильевич

Панфилов Павел Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панфилов Павел Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд, Никитинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.