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Колбасо Тимофей Владимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колбасо Тимофей Владимирович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, гм. Жмудь

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