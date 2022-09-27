Осипов Семен Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Семен Петр.

Осипов Семен Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осипов Семен Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, г. Холм, гм. Сверже.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.