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Палин Вас. Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Палин Вас. Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Константиновск.

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