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Горохов Дмитр. Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горохов Дмитр. Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Брянский уезд, Снопотской

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