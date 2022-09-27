Пикалов (Пихалов) Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикалов (Пихалов) Иван Иванов

Пикалов (Пихалов) Иван Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пикалов (Пихалов) Иван Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Ново-Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.