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Кульнаков Филипп

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кульнаков Филипп
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Петропавл. в., д. Великой

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