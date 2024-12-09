Голышев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолышев Кирилл

Голышев Кирилл

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голышев Кирилл
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Петроп. в., д. Кобылины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.