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Игумнов Вас. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игумнов Вас. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Абрамов. в., д. Быковки

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