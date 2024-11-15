Рощуков Петр Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРощуков Петр Никол.

Рощуков Петр Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рощуков Петр Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, Шкловск. в., д. Требуш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.