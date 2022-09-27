Гаконов Мих. Амврос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаконов Мих. Амврос.

Гаконов Мих. Амврос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаконов Мих. Амврос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Горецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.