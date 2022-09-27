Дитков Фед. Афанас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДитков Фед. Афанас.

Дитков Фед. Афанас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дитков Фед. Афанас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, Довской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.